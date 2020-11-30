موسكو لا تدعم مشروع ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 2021

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين بأن بلاده لا تدعم مشروع ميزانية المنظمة لعام 2021.

وقال شولجين - خلال المؤتمر الـ25 للدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين - "لدينا بعض الملاحظات بشأن البرنامج والميزانية لعام 2021، وللأسف يجب أن نشير إلى أن منظمتنا ليس لديها توافق في الآراء بشأن هذه القضايا".

وأضاف "أن روسيا تشاطر غيرها من الوفود شواغلها ومخاوفها بشأن المنظمة"، مشددا على أن الأعضاء لم ينجحوا في التوصل إلى تفاهم متبادل خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أكتوبر الماضي.

وتابع شولجين "لم تُسمع ملاحظاتنا، بل تم تجاهلها، ولذلك لا يمكننا دعم مشروع الميزانية".

يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتمدت في نوفمبر 2019 في لاهاي ميزانية عام 2020، وذلك على الرغم من أن ممثلي روسيا والصين وسوريا وإيران وكوبا وغيرها من الدول عارضوا اعتماد هذه الميزانية.