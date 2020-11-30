السودان: تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل ٢٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٦ وفيات، فيما تم شفاء ٣٣ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢١٦ في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ٤ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٧ ألفا و ٦٢٧ حالة، بينها ١٢٤١ وفاة ،و ١٠ آلاف و ٢٠٨ أشخاص تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.