 السودان: تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات - بوابة الشروق
الإثنين 30 نوفمبر 2020 2:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

السودان: تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:03 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:03 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل ٢٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٦ وفيات، فيما تم شفاء ٣٣ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢١٦ في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ٤ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٧ ألفا و ٦٢٧ حالة، بينها ١٢٤١ وفاة ،و ١٠ آلاف و ٢٠٨ أشخاص تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك