وزير الطيران يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بمستشفى مصر للطيران

تابع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفى مصر للطيران، مؤكداً ضروره توافر كافة التدابير اللازمة لتقديم أعلى مستوى من الرعاية والخدمات العلاجية للحفاظ على الأطقم الطبية والمترددين على المستشفى من العاملين بقطاع الطيران المدنى والعملاء الخارجيين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها الوزير للمستشفى ، في إطار الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية بجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران.

وأعرب الوزير عن شكره لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفى على تعاملهم المشرف مع جائحة كورونا ووقوفهم كحائط صد فى التعامل مع الأزمة.

وقال إنه تم افتتاح عيادة للصدر بداخل قسم الاستقبال والطوارئ لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وذلك طوال أيام الأسبوع كما يتم في نفس العيادة عمل مسحات PCR حسب الحالة وأعراضها ، وفي حالة حضور أي مريض يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية حادة يتم تقييمه من قبل أطباء الطوارئ تقييمًا شاملًا مع عمل الأشعات والتحاليل اللازمة وإعطائه العلاج اللازم حتى ظهور نتائج التحاليل والأشعة ، وفي حالة احتياج المريض للحجز بالمستشفى يتم اتخاذ اللازم واتباع التدابير الاحترازية الدقيقة وحجزه على الفور.