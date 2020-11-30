الحكومة الفلسطينية ترفض اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب

أعربت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن رفضها أي اقتطاعات إسرائيلية من أموال عائدات المقاصة (الضرائب) الفلسطينية.

وصرح الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان، بأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اقتطاع 600 مليون شيكل إسرائيلي من أموال المقاصة، هي قيمة مستحقات رواتب أسر القتلى والجرحى الفلسطينيين، "أمر غير قانوني".

وأكد ملحم أن الحكومة لن تقبل بهذه الاقتطاعات وستبقى "وفية لأسر الشهداء والجرحى".

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر وافق في اجتماع له الليلة الماضية على تحويل 2.5 مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية إلى الحكومة واقتطاع 600 مليون شيكل.

ويأتي تحويل إسرائيل أموال عائدات المقاصة بعد أن أعلنت السلطة الفلسطينية في 17 من الشهر الجاري عودة العلاقات الثنائية بين الجانبين بعد وقف الاتصالات بينهما لمدة ستة أشهر.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل عقب قرارها بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل في مايو الماضي ردا على مخطط إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وبحسب مسؤولين فلسطينيين، فإن أموال عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية تشكل من 60 إلى 70% من الموازنة الفلسطينية، وتسبب توقف استلامها في مفاقمة الأزمة المالية الفلسطينية بشكل خطير.