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تقرير طبي: إصابة بايدن بكسور طفيفة في القدم

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 6:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 6:51 ص

أصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بكسور طفيفة في القدم.

وجاء في بيان للطبيب كيفين أوكونور "أكدت الأشعة المقطعية المتتابعة حدوث كسور نتيجة الإجهاد (صغيرة) في عظام الرئيس المنتخب بايدن الجانبية والوسيطة، والتي تقع في منتصف القدم".

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن "يحتاج بايدن على الأرجح إلى حذاء المشي لعدة أسابيع".

وكان أوكنور قد أعلن في وقت سابق أن بايدن أصيب بإلتواء في كاحل قدمه اليمنى أثناء لعبه مع كلبه، مشيرا إلى عدم وجود كسر واضح وأنه سيجري تصوير إضافي بالأشعة المقطعية للحصول على صورة أكثر تفصيلاً.

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