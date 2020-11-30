الرئاسة اللبنانية: لا دور لأي طرف ثالث في تشكيل الحكومة الجديدة

أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الاثنين، أنه لا دور لاي طرف ثالث في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مكتب الإعلام، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "نشرت صحيفتا (اللواء) و(نداء الوطن)، ونقلت عنهما مواقع إلكترونية وإعلامية أخرى، معلومات مختلقة عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما الإشارة إلى دور لرئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في عملية التشكيل".

وأضاف المكتب أن "هذه المعلومات كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي تتكرر من حين الى آخر وتعمم من وسيلة إعلامية الى أخرى بتنسيق واضح من جهات معروفة ولأهداف لم تعد خافية على أحد".

وجدد التأكيد أن "تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ولا دور لاي طرف ثالث فيه".

وكان تم تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي بعد تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة من قبل 65 نائباً من أصل 120 نائبا.

وأعرب الحريري عن رغبته بتشكيل حكومة من اختصاصيين في أسرع وقت ممكن.

ويأتي تكليف الحريري بعد حوالي سنة من تقديمه استقالة حكومته في 29 أكتوبر 2019 إثر الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 من نفس الشهر.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعدم ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية التي عبروا عنها بالاحتجاجات الشعبية.