لم يتوقف بركان "كمبر فيجا"، في جزيرة لا بالما الإسبانية، عن الثوران منذ 72 يوما، حيث انفتحت عدة فتحات تهوية جديدة اليوم الثلاثاء، تقذف الحمم البركانية والرماد.

[08:45h] Currently less lava is flowing out,and no ash. But we know, this volcan is often changing face rapidly./rf #LaPalma #ErupciónenLaPalma #Tajogaite pic.twitter.com/TZ0WBpcdxu — Roger (@efadi_LP) November 30, 2021

وقال الموقع الإخباري لتليفزيون "أي تي في" الأسباني، إن السلطات الإسبانية أفادت بأن الحمم البركانية الجديدة بدأت في تسريع سلسلة من التلال يوم الأحد وهددت بإلحاق المزيد من الضرر بالبنية التحتية للجزيرة والطرق والمنازل.

ودخل الثوران البركاني في هذه الزاوية الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا على جزر الكناري، ، يومه الثاني والسبعين دون أي بوادر للتراجع، في الواقع ، حيث يعتقد الخبراء الآن بأن يصبح ثورانه هو الأطول منذ 500 عام.

Realizando medidas para estimar la emisión de SO2 en patrullera @guardiacivil. La boca principal vuelve a tener actividad esta mañana / Carrying out measurements to estimate SO2 emissions in @guardiacivil patrol boat. The main vent is back in activity this morning pic.twitter.com/VTnelNIXKI — INVOLCAN (@involcan) November 30, 2021

وقالت المتحدثة باسم المعهد الجغرافي الوطني الاسباني، ماريا خوسيه بلانكو، إن البركان يستمر في الانفجار، مع تدفق صخور منصهرة من فتحة التهوية الرئيسية بسرعة 20 قدمًا في الدقيقة، بما يعادل 6 أمتار في الدقيقة، باتجاه الأرض التي ظلت حتى الآن غير ملوثة بالكارثة، فيما قال الخبراء إن السكان شعروا ببعض الهزات الأرضية التي وصل عددها الى 80 زلزالا على الأقل سُجل في ليل السبت، بلغ أقواهم 3.6 درجة على مقياس ريختر.

بالأمس وثق معهد جزر الكناري البراكين لقطات مصورة للحمم البركانية وهي تخرج من من فوهة البركان العالية في الجزيرة الإسبانية لتسلك طريقها إلى المدن المحيطة.

Más imágenes de las coladas de lava esta mañana / More footage from the lava flows this morning pic.twitter.com/uy0m2M7O9A — INVOLCAN (@involcan) November 29, 2021



* البداية

اندلع بركان كومبر فيجا في لا بالما لأول مرة في 19 سبتمبر الماضي، تاركا أكثر من 2700 فدان من سطح الجزيرة مغطى بالحمم البركانية، قد تأثرت بشدة آلاف المنازل والطرق والأراضي وخطوط الكهرباء وأنابيب الري لمزارع الموز المهمة اقتصاديًا في الجزيرة.

كما دمرت أنهار الحمم البركانية مقبرة محلية في الأسبوع الماضي، ما أعاد دفن رفات أكثر من 3000 شخصا كانوا تحت التراب.

وعلى الرغم من الأضرار الهائلة للبركان، إلا إنه لم ينتج عنه أية إصابات أو وفيات بشكل مباشر بالثوران، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إجلاء المسؤولين السريع لحوالي 7000 شخص في جزيرة الكناري الإسبانية.

وانحسر الانفجار البركاني وزاد خلال الأسابيع العشرة الماضية مع ما لا يقل عن 11 تدفقًا مختلفًا للحمم البركانية حددها العلماء، وعلى الرغم من النشاط البركاني المستمر في الجزيرة عادت الرحلات الجوية إلى لا بالما خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أسبوع من الإلغاء من قبل شركات الطيران بسبب كمية الرماد البركاني التي تهب في اتجاه المطار، حيث تعتبر السياحة واحدة من أكبر الصناعات في جزر لا بالما الكناري، بسبب طقسها الدافئ على مدار العام.