تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد

تراجع سعر الليرة التركية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد بعد تصريحات جيرمي باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي، عن احتمال تشديد السياسة النقدية الأمريكية بوتيرة أسرع، بما يعني تقليص تدفق الاستثمارات المالية الأجنبية إلى الأسواق الصاعدة ومنها تركيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع الليرة اليوم بنسبة 4.7% إلى 13.4541 ليرة لكل دولار في تعاملات مساء اليوم، بعد تصريحات باول، في الوقت الذي أدت فيه ضغوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل خفض الفائدة التركية إلى خفض قيمة الليرة وارتفاع معدل التضخم.

وفي حين تتحدث أغلب البنوك المركزية في العالم عن تشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة، خفضت تركيا الفائدة بمقدار 4 نقاط أساس منذ سبتمبر الماضي.

وفقدت الليرة أكثر من 27% من قيمتها أمام الدولار منذ بدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية، لتسجل أكبر تراجع بين عملات الدول الصاعدة، كما ارتفع معدل التضخم في تركيا خلال أكتوبر الماضي إلى 19.9% وهو ما يعادل أربعة أمثال معدل التضخم المستهدف.