مقتل مزارع وإصابة زوجته في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقنا

لقى مزارع مصرعه، وأصيبت زوجته بطلقات نارية، في مشاجرة، اليوم الثلاثاء، استخدمت فيها الأسلحة النارية، بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، بمحافظة قنا؛ وذلك بسبب خلافات عائلية مع آخرين، وفرضت قوات الشرطة من تواجدها بالقرية.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب مشاجرة مسلحة بسبب خلافات عائلية بقرية القلمينا بمركز الوقف، ما أسفر عن مقتل كمال عبدالحميد أبوالفضل، 75 عاما، مزارع، بطلق ناري، وإصابة زوجته هند عبدالعزيز محمد، 60 عاما، وتم نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى الجامعي.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها؛ لسرعة ضبط المتهمين في الواقعة.