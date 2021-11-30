 مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية توصي بجرعة معززة لجميع البالغين وسط تهديد «أوميكرون» - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 10:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية توصي بجرعة معززة لجميع البالغين وسط تهديد «أوميكرون»

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 9:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 9:42 ص

 أكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين توصياتها بشأن من يجب أن يحصل على الجرعات المعززة.

وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي إن جميع البالغين الذين تم تطعيمهم يجب أن يحصلوا على جرعة معززة طالما أنهم تلقوا الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو مودرنا قبل ستة أشهر على الأقل أو تلقوا جرعة من لقاح جونسون آند جونسون قبل شهرين على الأقل، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وقالت والينسكي إن الظهور الأخير لمتحور أوميكرون يؤكد كذلك على أهمية التطعيم والجرعات المعززة وجهود الوقاية اللازمة للحماية من كوفيد 19.

وأضافت: "تشير البيانات المبكرة من جنوب أفريقيا إلى زيادة قابلية متحور أوميكرون للانتقال".

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض قد أوصت في السابق بجرعات معززة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك