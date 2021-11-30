أكد مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، أن إقامة عرض الأزياء الخاص به في مصر لم يأتي متأخرًا؛ لأنه يؤمن بأن كل شيء يأتي في وقته، قائلًا: «الأمر ليس مجرد إقامة عرض أزياء بمكان ما، لكن يجب أن يكون له الصدى اللازم».

وتابع في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن هناك ترتيبًا دائمًا للأمور حتى تكون لها قيمة واضحة، نافيًا وجود فارق بين العروض التي يقدمها في بلدان عدة سواء في الشرق الأوسط وأي عواصم غربية في طبيعة الترتيبات.

وتابع: «هذه الأفكار ذابت مع الوقت لأن المرأة في العالم كله تحكي ذات اللغة ولم يعد هناك داعيا لإقامة عروض لكل منطقة أو أي دولة على وجه الخصوص، فالعالم الآن أكثر انفتاحاً ولم يعد هناك طابع خاص يخص كل منطقة أو دولة فهي لغة واحدة في كل العالم تتحدث بها المرأة».

وحول شعوره لإقامة عرض الأزياء الخاص به في قصر القبة، أردف: «مكان رائع وأي إنسان يزور مثل هذا المكان لابد أن يلفت نظره ليراقب كيف كان يعيش الملك في هذا القصر ويتنقل بين غرفه وردهاته».

وواصل: «شيء ممتع وهناك غرف داخل الغرف يعجز اللسان عن وصفها بسبب الزخارف والنقوش وألوانها، والحفاظ على هذا التراث يبقى مسؤولية كبيرة حتى الآن وهو ما نجحت فيه مصر».