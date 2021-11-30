لافروف ينتقد «الهستيريا» الأمريكية بشأن تدريبات تجريها بلاده

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انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء قيام الولايات المتحدة بتأجيج التوترات بشأن ما قال إنها تدريبات تجريها القوات المسلحة الروسية، في وقت تطوق فيه القواعد العسكرية الأمريكية بلاده.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول :"نواجه اتهامات تتعلق بتدريبات تجريها القوات المسلحة الروسية، وعلى أرض تخضع لسيادة روسيا، من جانب دول تنقل أعدادا ضخمة من القوات والمعدات العسكرية عبر المحيط باتجاه حدودنا".

واستطرد بالقول :"ورغم ذلك، تثار هذه الهستيريا باستمرار" بشأن التدريبات.

وأعرب في الوقت نفسه عن استعداد بلاده للتفاوض والبحث عن حلول وسط للخلافات.

وكانت أوكرانيا قد استبقت اجتماعا يعقد اليوم لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتحذير من غزو روسي محتمل لأراضيها.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في كييف أمس إن هناك نحو 115 ألف جندي روسي يتمركزون بالقرب من الحدود الروسية-الأوكرانية. وأكد :"ما نراه الآن هو أمر خطير للغاية".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم من أي "عدوان" روسي على أوكرانيا، وقال إنه سيستدعي ردا "خطرا".