حكيم جيفريز زعيما للحزب الديمقراطي الأمريكي خلفا لنانسي بيلوسي

انتخب أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي النائب حكيم جيفريز كزعيم لهم، ليحل محل ناسي بيلوسي، والتي قادت الديمقراطيين لمدة 20 عاما، في سابقة تاريخية تجعله أول شخص أسود يقود أحد الحزبين الرئيسيين باللايات المتحدة.

وسيحمل جيفريز لقب زعيم الأقلية عندما يعود الكونجرس في يناير مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب نتيجة انتخابات التجديد النصفي، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتمت الموافقة على جيفريز البالغ من العمر 52 عامًا بالتزكية واثنين من المشرعين الآخرين عن الحزب في القيادة هما النائبان كاثرين كلارك وبيت اجويلر في الكونجرس الجديد.