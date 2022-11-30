وزير الدفاع الروسي: تدريب أكثر من 300 ألف جندي احتياط خلال الشهرين الماضيين

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إنه جرى تدريب أكثر من 300 ألف جندي احتياط خلال الشهرين الماضيين، فيما أعلنت القوات الروسية تقدمها على محور"دونيتسك" شرقي أوكرانيا.

وأضاف شويجو وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "حوالي 3 آلاف مدرب شاركوا في التدريب القتالي للتشكيلات العسكرية الجديدة، وتم استخدام أكثر من 100 موقع على أراضي بلدنا وجمهورية بيلاروسيا في التدريب".

وأوضح أنه تم تدريب أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، بمن فيهم متطوعون، خلال شهرين، فيما تم تهيئة حوالي 8 آلاف من أطقم المركبات والدبابات القتالية وأطقم المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية وأجهزة الاتصالات في مراكز التدريب.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إنه سيجري نشر أنظمة صواريخ جديدة في خمس وحدات كبيرة تابعة لقوة الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزير الدفاع الروسي قولة ، سنناقش مسودة قائمة لمواقع البناء الرئيسية للعام المقبل، وحاليا يجري بناء منشآت البنية التحتية في خمسة تشكيلات تابعة لقوة الصواريخ الاستراتيجية لنشر أنظمة صواريخ جديدة.

وتابع أن العمل مستمر في بناء أرض اختبار متعددة الخدمات للقوات الفضائية في منطقة "كراسنويارسك" شرقي سيبيريا، وأنه يجري تنفيذ جميع المهام التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشدد وزير الدفاع الروسي على أنه عند صياغة قائمة بمشاريع البناء الكبرى لعام 2023، سيجري إيلاء اهتمام خاص فيما يتعلق بالبناء لصالح القوات النووية الاستراتيجية للبلاد.

يذكر أن التجنيد في إطار التعبئة الجزئية قد بدأ في روسيا في 21 سبتمبر بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة 30 سبتمبر2022، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي :لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التي قال أمينها العام : إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استمرار تقدم القوات الروسية على محور"دونيتسك" والقضاء على أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا، فضلا عن تدمير عن تدمير نحو 160 موقع قيادة وتمركز لقوات كييف.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، إنه تم قتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا بإحباط هجوم للعدو على محور "كوبيانسك"، كما تم قتل أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا بإحباط هجوم أوكراني في "لوجانسك".

وأشار إلى أنه تم قتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محور"دونيتسك"، وتدمير 10 مراكز للقوات الأوكرانية في خاركيف وخيرسون ودونيتسك، علاوة على تدمير 62 وحدة مدفعية و 148 موقع تمركز لقوات كييف ومعداتها.