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مونديال 2022 .. مواجهات حاسمة للسعودية وتونس 

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 1:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 1:20 ص

تقام اليوم الأربعاء بعض المواجهات الحاسمة للفرق العربية السعودية وتونس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات للمجموعتين الثالثة والرابعة بكأس العالم قطر 2022.

وتلعب مباراتين في الخامسة مساء بالمجموعة الرابعة والأولى بين أستراليا والدنمارك على ملعب "الجنوب" واللقاء الثان على ملعب "المدينة التعليمية" بين تونس وفرنسا.

وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط حيث تأهلت لثمن النهائي بينما تأتي أستراليا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم الدنمارك وتونس في المركزين الثالث والرابع بنقطة وحيدة.

وفي التاسعة مساء تقام مباراتين بالمجموعة الثالثة حيث تلعب مباراة السعودية والمكسيك على ملعب "لوسيل" بينما تقام مباراة بولندا والأرجنتين على ملعب "974".

وتتصدر بولندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط ثم الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط والسعودية بنفس الرصيد في المركز الثالث والمكسيك في المركز الأخير بنفس الرصيد.

 

 

 


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