 سامح الصريطي: التسامح جزء من الثقافة الرياضية.. ولا بد من إلغاء لفظ «الخصم» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سامح الصريطي: التسامح جزء من الثقافة الرياضية.. ولا بد من إلغاء لفظ «الخصم»

خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 1:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 1:23 ص

قال الفنان سامح الصريطي، إن إحياء يوم التسامح الدولي، من أجل ترسيخ قيم التسامح، خاصة وأنه يزيد من اكتساب الأشخاص ويُعمق الإنسانية فيه، بشرط أن يكون التسامح قائم على العدل.

وأضاف الصريطي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن التسامح جزء من الثقافة الرياضية، فضلًا عن أن المتسامح مكانته كبيرة للغاية عن الله -سبحانه وتعالى-.

وأشار إلى أن ممارسة الرياضة هدفها متعة الجماهير، وتنمية الجسد والحفاظ على القوة البدنية، لذلك لا بد من إلغاء كلمة «خصم» التي تطلق دائمًا على المنافس.

وأوضح أن الرياضة تحث على الخير وتدفع إلى التنافس الشريف، بينما تطبيق القانون على الخارج عن النص يحد من التعصب، بالإضافة إلى التوعية وضرب الأمثلة من الرياضيين.

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