سجل المنتخب التونسي، الانتصار رقم 13 للمنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعدما تغلب على المنتخب الفرنسي بهدف نظيف.

وفاز المنتخب التونسي على نظيره الفرنسي بهدف وهبي الخزري، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر.

وحقق منتخب نسور قرطاج انتصاره الثالث في تاريخ مشاركته ببطولة كأس العالم، حيث فاز في نسختين سابقتين على منتخبي المكسيك «1978» وبنما «2018».

ونجحت المنتخبات العربية في تحقيق 13 انتصار في نهائيات بطولة كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930، وكان العدد الأكبر من الانتصارات في المونديال بنسخة قطر 2022.

وجاءت نتائج الانتصارات العربية في المونديال كما يلي:

- تونس 3 - 1 المكسيك «مونديال 1978»

- الجزائر 2 - 1 ألمانيا «مونديال 1982»

- الجزائر 3 - 2 تشيلي «مونديال 1982»

- المغرب 3 - 1 البرتغال «مونديال 1986»

- السعودية 1 - 0 بلجيكا «مونديال 1994»

- السعودية 2 - 1 المغرب «مونديال 1994»

- المغرب 3 - 0 اسكتلندا «مونديال 1998»

- الجزائر 4 - 2 كوريا الجنوبية «مونديال 2014»

- السعودية 2 - 1 مصر «مونديال 2018»

- تونس 2 - 1 بنما «مونديال 2018»

- السعودية 2 - 1 الأجنتين «مونديال 2022»

- المغرب 2 - 0 بلجيكا «مونديال 2022»

- تونس 1 - 0 فرنسا «مونديال 2022»