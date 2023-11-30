الأسيرة المحررة حنان البرغوثي: حافظت على تماسكي في السجن حتى لا تنهار الأسيرات القاصرات

قالت الأسيرة المحررة حنان البرغوثي، المفرج عنها ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، إنها لم تتمكن من تناول الطعام في اليوم التالي للإفراج عنها؛ لأنها تعلم ببقاء زميلاتها في الأسر بسجون الاحتلال دون طعام أو مياه أو حتى ما يقيهم من البرد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء: «الحمد لله الدفعة السادسة سيطلق سراحها بفضل الله وبفضل المقاومة راح تبيض السجون، ويروح باقي أسرانا وأبنائي وأبناء الشعب الفلسطيني ككل».

ولفتت إلى أن أبناءها معتقلون في سجون الاحتلال، قائلة إن أصعب لحظة مرت عليها أثناء تواجدها في السجن، مرتبطة بسماعها لخبر تعرض أخيها نائل البرغوثي للضرب في سجن عوفر وعزله، نقلته إحدى الأسيرات الجدد التي لم تعلم بوجودها في المكان.

وأكملت: «خبر اعتقال أبنائي كان ثقيلًا أيضًا، لأني حاملة هم زوجي وبقائه مع الأحفاد وأمهاتهم، ففي السجن أتخيل ابني الصغير جائع وعطشان ومضروب ويتعرض لإهانة، لكن أضل قوية ومتماسكة حتى تظل الأسيرات القاصرات قويات ولا ينهاروا».

ونوهت أن شعورها بالقهر والألم والغصة ازداد عندما شاهدت الدمار في غزة والقتل وبحور الدماء وأشلاء الأطفال، مختتمة: «الفرحة أننا أصبحنا مقاومة تواجه جيش الاحتلال الذي كان يتفاخر بأنه أعتى جيش في العالم».