السعودية تعلن عن خطة لاستثمار 10 مليارات دولار في البرازيل

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أعلنت المملكة العربية السعودية والبرازيل اليوم الخميس، عن خطة تقوم بموجبها المملكة باستثمار 10 مليارات دولار في البرازيل عبر صندوق الاستثمارات العامة.

وجاء في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى المملكة أن "الجانب البرازيلي رحب بدخول الشركات السعودية في السوق البرازيلي للاستثمار في المشاريع النوعية، وذلك من خلال "خارطة طريق للاستثمار" بقيمة 10 مليارات دولار، عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي".

وأشار إلى أن شركة (منارة) السعودية استثمرت في شركة (فالي) البرازيلية بمبلغ 2.6 مليار دولار، واستثمرت شركة (سالك) السعودية في شركتي (منيرفا فودز)، و(بي أر أف) البرازيلية في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية بقيمة 765 مليون دولار.

وعبر الجانب السعودي عن تطلعه لدخول الشركات البرازيلية في السوق السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مشاريع رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان أهمية تسريع وتيرة التفاوض بين البلدين حول اتفاقية "حماية وتشجيع الاستثمار".

ورحب الجانب السعودي بدخول الشركات البرازيلية المتخصصة في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة، بما في ذلك مشاريع المياه، وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية والسمكية والحيوانية.

وناقش الجانبان التعاون الاقتصادي الثنائي، وسبل توسيع التجارة والاستثمار، واتفقا على تعميق الشراكة في المجالات الرئيسية الأخرى بما في ذلك الدفاع والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة والتعليم والمناخ والتعاون في مجال الفضاء.

ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية في المملكة وشركة (فالي) البرازيلية لتطوير مصنع ومركز لوجستي لتصنيع، وإنتاج كريات الحديد عالية الجودة في مدينة رأس الخير الصناعية بالمملكة.