لافروف يصف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأنها «ملحق» لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي

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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن اعتقاده بأن الأزمة العميقة التي تشهدها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي خطأ الدول الغربية وحدها.

وقال لافروف، اليوم الخميس، خلال الاجتماع السنوي للمنظمة في سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية: "لقد تحولت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى ملحق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "المنظمة على حافة الهاوية".

وأكد لافروف، أن "النخبة السياسية الغربية" وافقت على توسيع حلف شمال الأطلسي شرقا وبالتالي ضد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وغادر العديد من مندوبي الدول الأخرى القاعة خلال إلقائه كلمته.

وامتنع وزراء خارجية أوكرانيا ودول البلطيق الثلاث عن حضور الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ57 في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا احتجاجا على مشاركة لافروف.

وتعتقد كل الدول الأعضاء الـ57 تقريبا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن موقف الفيتو الروسي والحرب الروسية الأوكرانية هما المسئولان عن حقيقة أن المنظمة فقدت الكثير من قدرتها على العمل كمنصة للسلام والديمقراطية والحوار.