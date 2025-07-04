إسبانيا تكتسح البرتغال بخماسية في يورو السيدات

استهل منتخبل إسبانيا (بطل العالم) مسيرته في كأس أمم أوروبا للسيدات المقامة حاليا في سويسرا، باكتساح نظيره البرتغالي بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وبذلك كشر منتخب إسبانيا عن أنيابه مبكرا، وبعث برسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن قدومه بقوة للمنافسة على لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات.

وافتتح منتخب إسبانيا التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية بواسطة إستير جونزاليس، قبل أن تضيف فيكي لوبيز وأليكسيا بوتياس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين السابعة و41 على الترتيب.

وعادت جونزاليس لهز الشباك من جديد، مسجلة الهدف الرابع لإسبانيا وهدفها الشخصي الثاني في الدقيقة 44، بينما اختتمت كريستينا مارتين برييتو مهرجان الأهداف بإحرازها الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وقبل انطلاق اللقاء الذي أقيم بمدينة برن، وقفت لاعبات المنتخبين الإسباني والبرتغالي دقيقة صمت حدادا على وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، وشقيقه أندريه سيلفا خلال حادث سير مروع في وقت مبكر من صباح أمس الخميس، كما رفع العديد من المشجعين البرتغاليين صور جوتا ورسائل "ارقد في سلام" قبل بدء المواجهة.

وأعقب دقيقة الصمت تصفيقا قصيرا من اللاعبات والمتفرجين في المباراة، التي حصد من خلالها منتخب إسبانيا أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، التي تربع على صدارتها، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، المتساوي معه في ذات الرصيد.

في المقابل، بقي منتخب البرتغال في ذيل الترتيب بلا نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب البلجيكي، الذي خسر 0 / 1 أمام نظيره الإيطالي في وقت سابق بنفس الجولة.