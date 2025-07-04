صراع بين أتلتيكو مدريد وآرسنال على ضم لوكمان

دخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في سباق التعاقد مع النجم النيجيري آديمولا لوكمان، جناح نادي أتالانتا الإيطالي، لينافس بذلك آرسنال الإنجليزي، الذي سبق له أن تحرك بالفعل من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لوكمان، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024، بعد تألقه الكبير مع أتالانتا وتتويجه بلقب الدوري الأوروبي عبر تسجيل هاتريك في النهائي أمام باير ليفركوزن، بات من الأسماء المطلوبة في سوق الانتقالات، خصوصًا بعد تسجيله 20 هدفًا وصناعة 7 أخرى في 40 مباراة رسمية الموسم الماضي.

وكان آرسنال قد استأنف مفاوضاته مع أتالانتا مؤخرًا، رغم المطالب المالية المرتفعة للنادي الإيطالي، الذي حدد مبلغ 50 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى دخول أتلتيكو مدريد بقوة على خط الصفقة، خصوصًا بعد أن أتم بالفعل صفقة ضم المدافع الإيطالي الشاب ماتيو روجيري من أتالانتا مقابل 20 مليون يورو شاملة الإضافات.