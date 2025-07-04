جلطة سراي يضع كل من أوجلو وسومر على راداره

كشفت تقارير صحفية أن نادي جلطة سراي التركي يسعى لضم ثنائي نادي إنتر ميلان الإيطالي، هاكان تشالهان أوجلو ويان سومر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما نقلته منصة Sports Digitale التركية، فإن اللاعب الدولي التركي تشالهان أوغلو أصبح أكثر إصرارًا على الرحيل عن إنتر بعد خلافه الأخير مع قائد الفريق لاوتارو مارتينيز، وهو ما دفعه لتكثيف رغبته في العودة إلى تركيا عبر بوابة جلطة سراي.

ورغم أن لاعب الوسط على استعداد "للقطع مع الماضي" من أجل إتمام الانتقال، إلا أن الصفقة لا تزال معقدة بسبب تمسك إدارة إنتر بالحصول على 30 مليون يورو مقابل التخلي عن خدماته.

وفي السياق ذاته، أكد الصحفي أورازيو أكوماندو عبر DAZN وSport Mediaset، أن جلطة سراي مهتم أيضًا بضم الحارس السويسري يان سومر، والذي يمتد عقده مع إنتر حتى يونيو 2026.

ومع اقتراب الحارس المخضرم من عيد ميلاده الـ37 في ديسمبر المقبل، فإن القيمة المالية لانتقاله قد تكون منخفضة نسبيًا، خصوصًا وأن إنتر كان قد تعاقد معه من بايرن ميونخ في صيف 2023 مقابل 6.9 مليون يورو فقط.

ويعمل وسطاء الصفقة حاليًا على إيجاد صيغة مرضية لجميع الأطراف لإتمام انتقال سومر إلى إسطنبول هذا الصيف.