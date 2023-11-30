خالد الغندور يختار أفضل مدافع في الدوري المصري

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كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن أفضل مدافع في الدوري المصري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: أفضل مدافع قلب في الدوري المصري حاليا هو حمزة المثلوثي، ليتجاهل بذلك نجم الأهلي ومنتخب مصر محمد عبد المنعم.

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراةالمقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزيري، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عندالنقطة 12 في المركز الرابع.