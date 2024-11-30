أسيوط: نيابة أبوتيج تقرر إجراء الكشف الطبي على المتهم بقتل أبناءه بمستشفى الأمراض النفسية

أمر المستشار عبدالرحمن صقر رئيس نيابة أبوتيج بإشراف المستشار تامر القاضي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، بعرض المدعو "محمود.ف"، المتهم بقتل أبناءه الأربعة بقرية دكران دائرة مركز أبوتيج مستشفى الأمراض النفسية لإجراء الكشف الطبي وإعداد تقرير عن حالة المتهم.

وفي نفس السياق، شيع أهلية المتوفين وأهألي قرية دكران جثامين الأطفال الأربعة وخيم الحزن على القرية حزنا على الأطفال المجني عليهم .

وطالب عدد من الأهالي تنفيذ حكم الإعدام على المتهم انتقاما منه وخوفا على ارتكاب جرائم أخرى.

وذكر أحد جيران المتهم أنه منذ الشهر الماضي خطف سكينا من أحد الجزارين بالقرية، واعتدى على عدد من المارة مما نتج عنه إصابة اثنين.

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى بلاغا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث بقرية دكران التابع لمركز ومدينة أبوتيج، بقتل أب لأولاده الأربعة.



وعلى الفور انتقل اللواء وائل نصار مدير الأمن، واللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية، والعميد شريف أبوالنجا رئيس فرع الأمن العام، والعميد مصطفى حسن رئيس مباحث المديرية، حيث تبين من المعاينة وتحريات المقدم أحمد رشوان رئيس مباحث مركز أبوتيج، والرائد محمد العمدة، والرائد أحمد ناجي معاوني المباحث، بإشراف العميد أحمد حربي رئيس فرع البحث الجنائي، أن المدعو "محمود.ف.ا" تخلص من أبناءه، وأن المتهم يعاني من مرض نفسي.

وكشفت التحريات أن المتهم تعدى على أبناءه بساطور مما أسفر عن مقتل ابنه علي، 10 سنوات، و"محمد.م"، 3 سنوات، وإصابة ابنتيه جنا، 9 سنوات، ومنة، 5 سنوات، تم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي حيث توفيتا متأثرين بإصابتهما.



تمكن ضباط المباحث من القبض علي المتهم ونقله إلى مركز شرطة أبوتيج، وإخطار النيابة لعامة التي أصدرت قرارها السابق.