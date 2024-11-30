استشهاد 191 صحفيا منذ بدء الحرب على غزة

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 191 صحفيًا بعد استشهاد الصحفي ممدوح قنيطة الذي يعمل محررًا صحفيًا في قناة الأقصى الفضائية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: «ندين بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء».

وأضاف: «نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة».

كما دعا للضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.