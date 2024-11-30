 المتحدث العسكري: مصر تواجه تحديات غير مسبوقة على كل الإتجاهات الاستراتيجية في توقيت واحد - بوابة الشروق
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المتحدث العسكري: مصر تواجه تحديات غير مسبوقة على كل الإتجاهات الاستراتيجية في توقيت واحد

العقيد غريب عبدالحافظ غريب
العقيد غريب عبدالحافظ غريب
مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 30 نوفمبر 2024 - 6:33 م | آخر تحديث: السبت 30 نوفمبر 2024 - 6:33 م

قال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد غريب عبدالحافظ غريب، إن الجيش المصري على أتم الاستعداد لمواجهة أي تطورات قد تطرأ على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن القوات المسلحة تعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية الأخرى لضمان تأمين البلاد والتصدي لأي تهديدات للأمن القومي.

وأضاف المتحدث العسكري، في تصريحات صحفية، أن القوات المسلحة المصرية لن تسمح بأي تهديد لسيادة الدولة أو استقرارها، مشيرًا إلى أن كل خطوة نخطوها تتم دراستها بعناية وبشكل علمي.

وتابع: مصر تواجه تحديات غير مسبوقة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية في توقيت واحد، إلا أنها ستبقى في أمن وأمان بحفظ الله تعالى، والقوات المسلحة تُمثل جيشًا وطنيًا شريفًا يدافع عن أراضي بلاده بفداء وروح عالية، ولا يعتدي على أراضي الآخرين».

وأوضح أن إنشاء القواعد العسكرية هو جزء من استراتيجية التطوير التي تبنتها القوات المسلحة، وطبقًا لرؤية حكيمة من القيادة السياسية لاستكمال مسيرة تطوير القوات المسلحة، لتكون قادرة على مواجهة التهديدات والمخاطر المحتملة، وتعكس مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة الشاملة لحماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

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