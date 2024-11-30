مصادر عسكرية سورية: الجيش يغلق جميع الطرق والطرق السريعة المؤدية إلى حلب

قالت مصادر عسكرية سورية، إن قوات الجيش أغلقت جميع الطرق والطرق السريعة المؤدية إلى مدينة حلب بعد انسحاب القوات من مناطق رئيسية دخلها المسلحون.

يأتي هذا فيما أفاد مصدران عسكريان سوريان، لوكالة رويترز، بأن سوريا تلقت وعدا بمساعدات عسكرية روسية إضافية لمساعدة الجيش في منع المسلحين المعارضين من الاستيلاء على محافظة حلب بشمال غرب البلاد.

وأضاف المصدران أن دمشق تتوقع بدء وصول العتاد العسكري الروسي الجديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.

وشهدت سوريا تطورًا مفاجئًا في اليومين الماضيين، بعد أن شنت "هيئة تحرير الشام" وفصائل حليفة لها، هجوماً واسعاً على مواقع لقوات الجيش شمال غرب البلاد.

وأعلنت فصائل المعارضة المسلحة، أنها دخلت أجزاء من مدينة حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، في أكبر هجوم ضد الجيش السوري منذ سنوات.