قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات يتصدر عمل شركات «التمويل الاستهلاكى»

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استحوذ قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على نسبة 28.88% من قيمة التمويلات التى ضختها شركات التمويل الاستهلاكى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، ثم شراء السيارات والمركبات على نسبة 27.93%، وقطاع الأجهزة المنزلية على 10.74%.

سجلت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الاستهلاكى نحو 41.914 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، مقابل 33.076 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 26.7%.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول عدد العملاء إلى 2.896 مليون عميل خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، مقابل 2.556 مليون عميل خلال الفترة ذاتها من 2023.

واستحوذ قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على نسبة 28.88% من قيمة التمويلات، ثم شراء السيارات والمركبات على نسبة 27.93%، وقطاع الأجهزة المنزلية على 10.74%.

بينما استحوذ قطاع المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة على 6.12%، ثم شراء الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 5.41%.

كانت شركة بى إم للتمويل الاستهلاكى «سهولة» أعلنت الأسبوع الماضى عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، وقامت شركة سى آى كابيتال بدور مدير الإصدار والمنسق الرئيسى للصفقة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الشركة التى تستهدف توفير التمويلات اللازمة لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها.

وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة تمويلها وتمكينها من الاستمرار فى تقديم حلول مالية مبتكرة، مما يعزز مكانتها فى السوق المصرية ويدعم خططها التوسعية فى المستقبل.

ضخت شركات التمويل الاستهلاكى العاملة بالسوق المصرية تمويلات بقيمة 35.174 مليار جنيه خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024، مقابل 28.648 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بارتفاع بنسبة 22.8%.