تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022.

وجاءت أسعار الخضراوات المتداولة على النحو الآتي:

تراجعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 3 إلى 4.25 جنيه.

ارتفعت أسعار البطاطس 50 قرش لتتراوح بين 4.5 إلى 7.75 جنيه.

ارتفع سعر البصل 50 قرش ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتراجعت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

وتراجعت أسعار الفاصوليا 50 قرش لتتراوح بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.

وتراجع سعر الباذنجان جنيها ليتراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات.

وتراجع سعر الفلفل الرومي 1.5جنيه ليتراوح بين 6 إلى 7.5 جنيه.

وارتفع سعر الفلفل الحامي جنيها ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيهات.

وتراجع سعر الخيار البلدي 2.5 جنيه ليتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيهات.

وارتفعت أسعار البامية جنيهين لتتراوح بين 18 إلى 22 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقرت أسعار البرتقال البلدي لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 3 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

وسجل سعر التين البرشومي ما يتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

وتراجعت أسعار الفراولة 6 جنيهات لتتراوح بين 9 إلى 15جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.