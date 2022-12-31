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ستكون الكرة السعودية أمام حدث كبير في منتصف شهر يناير القادم، عندما يتواجه الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في مباراة كأس موسم الرياض.

وأعلن نادي النصر السعودي في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعاقده مع النجم البرتغالي رونالدو في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف.

ويحتضن ملعب مرسول بارك يوم التاسع عشر من يناير القادم، المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريق باريس سان جيرمان مع نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين، في مباراة كأس موسم الرياض.

وستكون مواجهة كأس موسم الرياض هي الأولى للنجم البرتغالي في السعودية، وذلك بسبب غيابه عن مباراتي فريقه النصر أمام ناديي الطائي والشباب بسبب الإيقاف.

ومن المقرر أن يتم تسجيل النجم البرتغالي رونالدو في قائمة فريق النصر مطلع شهر يناير القادم، ولكن سيغيب عن أول مباراتين مع فريقه الجديد أمام بسبب الإيقاف.

وكانت لجنة الانضباط المستقلة لكرة القدم، قد قامت بإيقاف رونالدو لمدة مباراتين بسبب صفعه لهاتف من يد أحد مشجعي إيفرتون الأطفال في أبريل الماضي، خلال تواجده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.