 منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقديم جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقديم جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل


نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 8:25 م | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 8:25 م

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية؛ لارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة أن كل ما تقترفه إسرائيل، قوة الاحتلال، من استهداف عشوائي للسكان المدنيين، وقتل وجرح عشرات الآلاف الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسريا، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية.

وطالبت المنظمة، المحكمة، بسرعة الاستجابة واتخاذ التدابير العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

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