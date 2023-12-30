فهد المولد يقود هجوم الشباب أمام الوحدة في الدوري السعودي

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أعلن خوان براون، المدير الفني للشباب السعودي، تشكيل فريقه لمباراة الوحدة، مساء اليوم السبت، على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

يتواجد الشباب في المركز الـ 15 ولديه 18 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

وجاء تشكيل الشباب على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيم سونج جيو.

خط الدفاع: حسين الصبياني، إياجو سانتوس، نادر الشراري، متعب الحربي.

خط الوسط: جوستافو كويلار، ماجد كنبة، إيفر بانيجا، كاراسكو.

خط الهجوم: فهد المولد، حبيب ديالو.