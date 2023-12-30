حماس والجهاد الإسلامي تثمنان طلب جنوب أفريقيا مقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية

تقدمت جنوب أفريقيا رسميًا بدعوى ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية، في خطوة تعد تاريخية وهي الأولى من نوعها منذ احتلال فلسطين.



أشادت منظمات فلسطينية، بالدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.



وثمنت حركة حماس عالياً تقديم جنوب أفريقيا طلبا أمام محكمة العدل الدولية للبدء في إجراءات التحقيق مع إسرائيل حول ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقالت حركة حماس في بيان لها، اليوم السبت: "إن تحرّك جنوب أفريقيا خطوة مهمّة لمحاسبة قادة الكيان، مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر" حسب المركز الفلسطيني للإعلام اليوم.



وأضاف المركز "دعت (الحركة) جميع الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصة، الوطنية والدولية، ضد إسرائيل، باعتبارها تهدد السلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاتها من العقاب على ما ارتكبته من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة".



كما ثمنت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، والتي تشارك أيضا في شن هجمات ضد إسرائيل، قرار دولة جنوب أفريقيا.



وتقدمت دولة جنوب أفريقيا رسميًا أمس الجمعة بدعوى ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية، في خطوة تعد تاريخية وهي الأولى من نوعها منذ احتلال دولة فلسطين، بحسب المركز.



وطالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية، "باتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة ضد إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية في غزة".