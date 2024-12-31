غضب في سموحة بعد الهزيمة أمام فاركو بالدوري الممتاز

سادت حالة من الغضب بين أروقة نادي سموحة، بعد الخسارة الثالثة أمام نادي فاركو في المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

والتي انتهت اليوم بفوز فاركو على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب استاد الإسكندرية في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، دوري نايل، موسم 2024/2025.

وتسببت الخسارة الثالثة لـ«الموج الأزرق»، في حالة غضب عارمة في النادي ومجلس الإدارة، بسبب مواصلة نزيف النقاط والمراكز؛ حيث تراجع الفريق بعد نتيجة المباراة مركزاً ليحل المرتبة الـ16 بين ترتيب الفريق بجدول الدوري، برصيد 5 نقاط جمعها من 6 لقاءات ولم يحقق الفوز إلا في مباراة وحيدة من انطلاق بطولة الدورى الممتاز وحتى الآن.

ويحتل نادي سموحة المركز الـ16 برصيد 5 نقاط جمعها من 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في 2 وخسر 3 وله 6 أهداف وعليه 9.