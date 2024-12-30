عبد المقصود: الزمالك يحتاج 4 صفقات للمنافسة على كل البطولات

قال أحمد عبد المقصود المدرب العام الأسبق في الزمالك، إن رحيل جوزيه جوميز عن منصب المدير الفني للأبيض، أثر على مستوى الفريق بالسلب، بينما الفوز على الاتحاد السكندري، سيعيده للطريق الصحيح.

أضاف عبد المقصود، في تصريحات عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك كان بحاجة للفوز على الاتحاد السكندري، ليستفيق بعد رحيل جوميز، موضحًا أن كان أفضل على المستوى الفني من منافسه.

وطالب مدرب الزمالك الأسبق، بإنهاء إعارة كونراد ميشالاك، ورحيل الفلسطيني عمر فرج، مضيفًا «أتمنى أن يكون المحترف في الزمالك يمثل إضافة للفريق وليس مجرد لاعب في القائمة، وأتوقع استمرار سيف الجزيري وحمزة المثلوثي».

وبشأن زيزو، قال عبد المقصود، إن حسام أشرف يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، بينما الزمالك يحتاج للتعاقد مع 4 صفقات خلال انتقالات يناير المقبل، للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الحالي.