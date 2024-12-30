دبابات إسرائيلية تتوغل في عمق القنيطرة السورية

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أكدت مصادر محلية سورية لـ«سكاي نيوز عربية»، أن الجيش الإسرائيلي يتوغل في عمق مدينة القنيطرة جنوب البلاد، الاثنين.

وأضافت المصادر أن «دبابات إسرائيلية تحاصر مباني حكومية هناك، وتطالب بإخلائها».

كما أفادت وسائل إعلام سورية أن الجيش الإسرائيلي توغل في مدينة البعث بريف القنيطرة.

وذكر «تلفزيون سوريا»، أن «جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل مدينة البعث بريف القنيطرة وطرد موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش».

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في سوريا على طول الحدود بين البلدين.