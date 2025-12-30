 ارتفاع أسعار زيت النخيل بماليزيا وسط مخاوف من الأمطار الموسمية وارتفاع أسعار النفط - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:41 م القاهرة
ارتفاع أسعار زيت النخيل بماليزيا وسط مخاوف من الأمطار الموسمية وارتفاع أسعار النفط

جاكرتا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 12:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 12:30 م

ارتفعت أسعار زيت النخيل في ماليزيا، وسط مخاوف من موسم الأمطار الموسمية المقبل وهطول الأمطار الغزيرة بشكل متواصل على الدولة، التي تعد ثاني أكبر منتج له في العالم.

كما تأثرت أسعار زيت النخيل الاستوائي بارتفاع أسعار النفط الخام، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.8% لتصل إلى 4080 رينجيت "1006 دولارات" للطن الواحد خلال التعاملات الصباحية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الماليزية هطول أمطار موسمية خلال الأيام الخمس الأولى من شهر يناير المقبل، ما قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة لفترات طويلة في ولاية ساراواك.

كما تأثرت أسعار زيت النخيل بارتفاع أسعار النفط الخام ليلا، في ظل مواجهة المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لتعقيدات جديدة، وتعهد الصين بدعم النمو في العام المقبل.


