ميدو: حسام حسن «مبيهموش حد»

أشاد أحمد حسام ميدو بموقف حسام حسن الرافض لتغيير نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن تصريحاته تعكس شخصية “راجل مبيهموش حد” ويتحدث بصراحة وشجاعة، ما يثبت أنه أسطورة أفريقية حقيقية.

وأكد ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، أن موقفه الشخصي يتطابق تمامًا مع موقف حسام حسن، داعيًا جميع نجوم وأساطير الكرة الأفريقية إلى اتخاذ موقف موحد دفاعًا عن البطولة القارية، قائلًا: “لازم يكون في وقفة.. دافعوا عن الكرة الأفريقية”.

كما خصّ ميدو محمد أبو تريكة بإشادة خاصة، معتبرًا أنه الوحيد الذي تحدث بشجاعة ورفض تغيير نظام كأس الأمم الأفريقية، منتقدًا صمت بقية النجوم، قائلًا: “عيب أساطير أفريقيا يضحكوا ويهزوا دماغهم ونظام البطولة يتغير من غير أي رد فعل”.

واختتم ميدو تصريحاته برسالة حادة لنجوم القارة السمراء: “احترموا تاريخكم.. اللي بيحصل مهزلة بكل المقاييس”.