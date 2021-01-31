تحرير 48 مخالفة تموينية متنوعة في مركز أبوقرقاص بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في المنيا، خلال حملاتها التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك، وأثناء المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين 48 مخالفة متنوعة.

قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبوقرقاص، إن الحملات أسفرت عن تحرير 48 مخالفة تموينية متنوعة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كل السلع التموينية التي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كل القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كل ظواهر الغش التجاري والتدليس، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.