مصر للطيران تعلن تخفيض 50% بأسعار التذاكر الدولية

أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيض 50% على جميع نقاط شبكة خطوطها الدولية التي تمتد إلى أكثر من 35 نقطة حول العالم للمسافرين أيام 14 و15 و16 فبراير المقبل؛ تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب خلال فبراير، ويمكن للعملاء الاستفادة بهذا العرض من خلال شراء تذاكرهم اعتبارًا من صباح الغد الموافق 1 فبراير 2021 حتى 14 فبراير 2021.

وأشار بيان الشركة عن طرحها باقات خاصة للسفر إلى جزر المالديف وسيشل شاملة الطيران والإقامة بأسعار تبدأ 13,800 في الفترة من 10 إلى 20 فبراير.

يذكر أن مصر للطيران أعلنت في نفس الوقت عن عدد من التخفيضات على أسعار تذاكرها إلى العديد من وجهاتها الدولية خلال فبراير؛ حيث أطلقت الشركة 50 % تخفيض على رحلاتها من القاهرة إلى (أمستردام وفرانكفورت ولندن وباريس) للسفر حتى 5 فبراير 2020، كما أطلقت أسعارًا خاصة للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي– الشارقة– دبي) بأسعار تبدأ من 4900 جنيه شاملة الذهاب والعودة، وكذلك تشارك مصر للطيران عملائها بأسعار خاصة للسفر إلى الوجهات الداخلية في مصر كجزء من مبادرة شتي في مصر.