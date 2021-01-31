السوق السعودي يسجل أدنى إغلاق منذ نحو شهر

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 2ر1في المئة عند 8703 نقاط (-104 نقاط)، مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو شهر، بتداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7ر9 مليار ريال (الدولار يساو 75ر3ريال).

وتراجع سهم شركة "سابك" بنسبة 2% عند 80ر100ريال.

كانت الشركة قد أعلنت اليوم تحقيق صافي أرباح في الربع الرابع 2020 بقيمة 22ر2 مليار ريال.

وأنهى "مصرف الراجحي" و"بنك الرياض" و"بتروكيم" و"بنك ساب" و"الاهلي التجاري" و"مجموعة صافولا" و"جرير"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تتراوح بين 1 و3 %.

وأغلق سهم "البحري" عند 05ر39ريال (- 2 %)، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الرابع 2020 إلى 5ر77مليون ريال .

في المقابل، ارتفع سهم "أسمنت ينبع" بنسبة 1% عند 15ر47 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن توصية لتخفيض رأس المال إلى مليار ريال عن طريق الغاء 5ر57 مليون سهم، لزيادته عن الحاجة وتعويض المساهمين بذلك.

وارتفع سهم "حلواني إخوان" بالنسبة القصوى عند 105 ريالات، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت 2ر1 مليون سهم.

وفيما يخص الصناديق المتداولة، أغلق صندوق "الخبير للدخل" عند 99ر9ريال (- 1 %)، مسجلا أدنى إغلاق منذ الإدراج.