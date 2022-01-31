عبدالغفار يشارك في مؤتمر بباريس للاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته في الدول العربية

غادر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، القاهرة، صباح اليوم الاثنين، متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي لاعتماد الاتفاقية المُنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 فبراير الجاري، بالمقر الرئيسي لليونسكو بباريس.

ومن المقرر أن يُلقي الدكتور خالد عبدالغفار كلمة مصر، غدًا الثلاثاء، فضلًا عن مناقشة الاتفاقية العربية المُعدلة وأهدافها والتزامات الدول الأطراف، والشروط العامة للاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.