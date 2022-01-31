مياه الفيوم توقيع بروتوكولات تعاون لتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية

وقع اليوم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بروتوكولات تعاون مع ثلاثة جمعيات أهلية من أجل توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية داخل نطاق محافظة الفيوم وذلك بمقر محطة تنقية مياه الشرب بقحافة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن عدد البروتوكولات التى تم توقيعها حتى الآن نحو 65 بروتوكولا من أجل رفع المعاناة عن كاهل الأسر غير القادرة على دفع قيمة توصيلة المياه وإيمانا منا بالدور المجتمعى الملقى على عاتق الشركة اتجاه أهالينا داخل محافظة الفيوم وتنفيذا لتوجهات القيادة السياسية فى توفير حياة كريمة لكل مواطن.