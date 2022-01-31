أُصيبت ربة منزل في منية النصر بمحافظة الدقهلية، ببتر في عقلة أصبع الإبهام لليد اليمين، ‏بعدما أغلق مسئول الأمن في مدرسة بوابة المدرسة على يدها، دون قصد منه، وذلك خلال ‏ذهابها إلى المدرسة للاطمئنان على ابنتها التي تؤدي الامتحان في الشهادة الإعدادية، الفصل ‏الدراسي الأول، وجري نقل الأم إلى مستشفى منية النصر المركزي للعلاج.‏



وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركر شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول ‏المصابة "إيمان القطب محمد"، 47 سنة ربة منزل، ومقيمة بقرية الرياض دائرة المركز، ‏مصابة ببتر بعقلة أصبع الإبهام لليد اليمني، وجري عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها.‏



وبسؤال المصابة في محضر الشرطة، اتهمت مسؤول الأمن المدعو "ا. أ. ع."، 49 سنة، ‏مدرس مجال صناعي بمدرسة علي زكريا ببرمبال القديمة، وأكدت أنه أغلق الباب الرئيسي ‏للمدرسة المنتدب للعمل بها أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، على يدها اليمني وتسبب في أحدث ‏ما بها من إصابات.‏



وأكدت المصابة في أقوالها، أن المدرس أغلق الباب على يدها عن طريق الخطأ ودون قصد منه ‏وذلك أثناء ذهابها للاطمئنان على ابنتها "ياسمين م. ع."، 15 سنة طالبة بالصف الثالث ‏الإعدادي أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وعقب إصاباتها جرى نقلها إلى مستشفى ‏منية النصر المركزي للعلاج.‏



وتحر عن ذلك المحضر رقم 859 لسنة 2022 جنح منية النصر لاتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة.‏