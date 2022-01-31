أُصيبت ربة منزل في منية النصر بمحافظة الدقهلية، ببتر في عقلة أصبع الإبهام لليد اليمين، بعدما أغلق مسئول الأمن في مدرسة بوابة المدرسة على يدها، دون قصد منه، وذلك خلال ذهابها إلى المدرسة للاطمئنان على ابنتها التي تؤدي الامتحان في الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الأول، وجري نقل الأم إلى مستشفى منية النصر المركزي للعلاج.
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركر شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول المصابة "إيمان القطب محمد"، 47 سنة ربة منزل، ومقيمة بقرية الرياض دائرة المركز، مصابة ببتر بعقلة أصبع الإبهام لليد اليمني، وجري عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها.
وبسؤال المصابة في محضر الشرطة، اتهمت مسؤول الأمن المدعو "ا. أ. ع."، 49 سنة، مدرس مجال صناعي بمدرسة علي زكريا ببرمبال القديمة، وأكدت أنه أغلق الباب الرئيسي للمدرسة المنتدب للعمل بها أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، على يدها اليمني وتسبب في أحدث ما بها من إصابات.
وأكدت المصابة في أقوالها، أن المدرس أغلق الباب على يدها عن طريق الخطأ ودون قصد منه وذلك أثناء ذهابها للاطمئنان على ابنتها "ياسمين م. ع."، 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وعقب إصاباتها جرى نقلها إلى مستشفى منية النصر المركزي للعلاج.
وتحر عن ذلك المحضر رقم 859 لسنة 2022 جنح منية النصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.