خاص - عرض تركي لـ حارس الزمالك 

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تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك، عرضًا رسميًا من أحد الأندية التركية في الساعات الماضية، لضم محمد نديم حارس مرمى الفريق الأبيض ومنتخب مصر الأولمبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلمت «الشروق» أن إدارة نادي الزمالك ستحسم موقفها من رحيل الحارس محمد نديم في الساعات القادمة، وذلك بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه.

ويرغب محمد نديم في خوض تجربة احترافية خلال الفترة المقبلة، في ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب تواجد محمد عواد ومحمد صبحي.

وكان نديم قد انضم لمعسكر المنتخب الأولمبي أمس الإثنين، استعداداً لخوض مباراة ودية أمام منتخب الجابون.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الشتوية في مسابقة الدوري التركي يوم الثامن من شهر فبراير القادم.