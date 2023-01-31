أوركسترا إيراسموس في معبد الأقصر احتفالًا بالتعاون مع الجامعات الإيطالية

استضاف معبد الأقصر، أوركسترا إيراسموس، بقيادة الموسيقار إليو أورتشولو والسوبرانو سارة سيميليا بمشاركة 60 عازفًا من الجامعات الإيطالية وطلاب المعاهد الموسيقية في صقلية، وذلك في إطار التعاون بين المؤسسات الثقافية الإيطالية وجامعة الأقصر، بحضور الدكتور حمدي حسين القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأقصر، وعدد من رؤساء الجامعات الإيطالية وعمداء كليات الجامعة.

شارك في الأوركسترا من الجانب المصري سوليست الكمان مريم أبوزهرة وعازف الترومبيت مصطفى جمال، في إطار سلسلة مبادرة "الدراسة في صقلية"، التي أطلقها المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، والتي تُعقد فعالياتها في الأقصر والقاهرة والإسكندرية، في الفترة من 30 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، بالتعاون مع المعهد الوطني للتوثيق والابتكار والبحوث التربوية.

جاء ذلك على هامش الملتقى الدولي الأول بين جامعة الأقصر وجامعات ايطاليا برعاية المعهد الثقافى الإيطالي في إطار التعاون الوثيق بين الجانبين، وفي إطار خطة المعهد الثقافي الإيطالي لتوطيد أواصر الصداقة والمحبة والتعاون الثقافي والفني والإبداعي بين جامعات إيطاليا والجامعات المصرية.

ومن المقرر توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين جامعة الأقصر، ورؤساء الجامعات الإيطالية، وذلك في إطار التعاون الوثيق الجامعة وجامعات إيطاليا والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة وفي إطار خطة المعهد الثقافي الإيطالي لتوطيد أواصر الصداقة والمحبة والتعاون الثقافي والفني والإبداعي بين الجانبين.

ويهدف الملتقى لتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وترويج برامج التعليم المصرية الإيطالية وتنشيط السياحة الطلابية من إيطاليا إلى مصر وتنشيط سياحة الموتمرات بالأقصر.