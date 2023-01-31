الرئيس البرازيلي يطالب بسرعة اتمام المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتجمع ميركوسور

أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن رغبته في سرعة اتمام المفاوضات الجامدة بين الاتحاد الاقتصادي لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) والاتحاد الأوروبي.

وقال لولا في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في العاصمة البرازيلية مساء أمس الاثنين "سنعمل بجد بالغ مع الأرجتنين لاتمام هذا الاتفاق بنهاية النصف الأول" من العام الحالي.

وأضاف "لكن يجب تغيير بعض الأمور... سنحاول أن نظهر للأوروبيين قدر المرونة التي نتمتع بها. ونريد أن يظهر الأوروبيون مرونة مماثلة".

من ناحيته شدد شولتس الذي يقوم بجولة في أمريكا الجنوبية تستمر 4 أيام على اهتمام كلا التجمعين بالاتفاق وقال "كل منا يريد تقدما سريعا في هذا الموضوع".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع تجمع ميركوسور الذي يضم إلى جانب البرازيل الأرجنتين ،أروجواي وبارجواي، منذ 1988. وفي حين تم التوصل إلى اتفاق مبدئي في 2019، مازالت هناك بعض النقاط العالقة وبخاصة ما يتعلق بأفضل سبل حماية غابات الأمازون في أمريكا الجنوبية.