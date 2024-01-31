 أسعار البنزين في إسرائيل ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا - بوابة الشروق
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أسعار البنزين في إسرائيل ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا

وكالات
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 2:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 2:52 م

كشفت صحيفة عبرية، أن سعر البنزين من ماركة "95 أوكتان"، الذي تتحكم به الحكومة الإسرائيلية، سيشهد ارتفاعا ملحوظا اعتبارا من شهر فبراير المقبل.

ونقلت صحيفة "جلوباس" الاقتصادية، عن وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، أن سعر لتر بنزين "95 أوكتان" سيصعد اعتبارا من منتصف ليلة اليوم، بواقع 0.22 شيكل إلى 7.38 شيكل.

وسيكون السعر الجديد للبنزين هو الأعلى منذ يوليو 2022، أي الأعلى في نحو 18 شهرا.

وصعدت أسعار البنزين في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وضعف الشيكل، وبسبب قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش عدم تمديد التخفيض في ضريبة الإنتاج.


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