 كولي: خروج مصر والسنغال من كأس الأمم مؤشر على تقدم الكرة الإفريقية - بوابة الشروق
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كولي: خروج مصر والسنغال من كأس الأمم مؤشر على تقدم الكرة الإفريقية

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 3:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 3:16 ص

تحدث فيرديناند كولي لاعب منتخب السنغال السابق، عن خروج المنتخب المصري من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير القادم.

وودع المنتخب المصري منافسات البطولة الإفريقية يوم الأحد الماضي، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام نظيره الكونغولي.

وقال كولي في تصريحات تليفزيونية: «لم أكن أتوقع خروج مصر مبكرا من كأس الأمم الإفريقية كنت أنتظر وصوله على الأقل لنصف النهائي».

وأضاف: «وخروج مصر والسنغال مبكرًا من البطولة مفاجأة، ولكنه مؤشر على تقدم الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة».

وأتم: «منتخب السنغال تراجع بشكل غريب بعد التقدم على كوت ديفوار، ولأول مرة أرى الفريق يفقد الاستحواذ بتلك الطريقة».


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